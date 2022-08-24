24.08.2022 11:49 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 072 осіб. Одужало 300 662 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 323 особи. За добу від коронавірусу померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 22 осіб (з них 17 - мешканці міста Харкова). Чотири людини захворіли у Богодухівському, одна - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 серпня.