Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 072 осіб. Одужало 300 662 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 323 особи. За добу від коронавірусу померли три людини.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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