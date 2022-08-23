Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 045 осіб. Одужало 300 656 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 305 осіб. Померлих від коронавірусу за добу немає.
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