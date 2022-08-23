23.08.2022 10:40 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 045 осіб. Одужало 300 656 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 305 осіб. Померлих від коронавірусу за добу немає.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 17 осіб (з них 16 - мешканці міста Харкова). Чотири людини захворіли у Лозовському, дві - у Богодухівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 серпня.