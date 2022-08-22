    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 серпня
22.08.2022  11:38   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 022 осіб. Одужало 300 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 298 осіб. Померлих від коронавірусу за добу немає.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 14 осіб (з них 13 - мешканці міста Харкова). П’ять осіб захворіли у Красноградському районі області.
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 серпня.

 

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 серпня 19.08 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 серпня 18.08 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 