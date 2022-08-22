Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 022 осіб. Одужало 300 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 298 осіб. Померлих від коронавірусу за добу немає.
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