22.08.2022 11:38 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 022 осіб. Одужало 300 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 298 осіб. Померлих від коронавірусу за добу немає.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 14 осіб (з них 13 - мешканці міста Харкова). П’ять осіб захворіли у Красноградському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 серпня.