21.08.2022 11:00 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 003 963 осіб. Одужало 300 629 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 290 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 19 осіб (з них 14 - мешканці міста Харкова). Три людини захворіли у Лозівському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 19 серпня.