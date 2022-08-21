Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 003 963 осіб. Одужало 300 629 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 290 осіб.
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Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
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