    
Главная Новини Харкова Влада Чому в Харківській області ввели комендантську годину на День Незалежності
21.08.2022  11:46   Рита Парфенова

Чому в Харківській області ввели комендантську годину на День Незалежності

У Харькові та області існує загроза посилення провокацій у святкові дні.


Фото з відкритих джерел

Про причини введення комендантської години на День Незалежності розповіли в пресс-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

«У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілює РФ, є загрози посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ХОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години», – повідомили у прес-службі Харківської ОВА.

Протягом цих днів буде вжито комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області та міста,Ю відзначили у військовій адміністрації.

Також у прес-службі зазначили, що жодних масових заходів до Дня Незалежності в Україні не проводитимуть.

Загалом в Україні до 25 серпня не будуть проводити масові заходи. Це рішення політичного керівництва країни. "Це рішення політичного керівництва країни", - пояснили в ХОВА.

Нагадаємо,протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Тэги:  комендантский час, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Дороги та транспорт Як працюватиме залізничний транспорт під час комендантської години 24 серпня 20.08 Суспільство На Харківщині змінюється час комендантської години- ХОВА 30.05 Медицина Стоит ли ожидать «скорую помощь» во время комендантского часа
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 