21.08.2022 11:46 Рита Парфенова

Чому в Харківській області ввели комендантську годину на День Незалежності

У Харькові та області існує загроза посилення провокацій у святкові дні.



Фото з відкритих джерел

Про причини введення комендантської години на День Незалежності розповіли в пресс-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.



«У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілює РФ, є загрози посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ХОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години», – повідомили у прес-службі Харківської ОВА.



Протягом цих днів буде вжито комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області та міста,Ю відзначили у військовій адміністрації.



Також у прес-службі зазначили, що жодних масових заходів до Дня Незалежності в Україні не проводитимуть.



Загалом в Україні до 25 серпня не будуть проводити масові заходи. Це рішення політичного керівництва країни. "Це рішення політичного керівництва країни", - пояснили в ХОВА.

Нагадаємо,протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.