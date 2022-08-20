20.08.2022 21:59 Дмитрий Колоней
На Харківщині змінюється час комендантської години- ХОВА
На Харківщині протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ХОДА, змінюється час комендантської години. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня.
Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека», – наголосив керівник області.
У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та не ігноруйте тривогу!
«День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й буде захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними», – сказав Олег Синєгубов.
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