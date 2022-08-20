20.08.2022 21:59 Дмитрий Колоней

На Харківщині змінюється час комендантської години- ХОВА

На Харківщині протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОДА, змінюється час комендантської години. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня.

Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека», – наголосив керівник області.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та не ігноруйте тривогу!

«День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й буде захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними», – сказав Олег Синєгубов.