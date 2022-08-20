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20.08.2022  21:49   Дмитрий Колоней

Діїї окупантів на Запорізькій АЕС можуть призвести до аварії

Про це інформує військова розвідка України.

Аварія може статися на Запорізькій АЕС
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили «короткотривалі вихідні» для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових. 
 
Тривалість «вихідних» не уточнюється. Натомість, на станцію повернули частину представників «росатому». Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів.
 
Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване «виведення в нуль». В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, авария, украина, заес
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