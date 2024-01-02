02.01.2024 20:26 Дмитро Колонєй

ДТП: засуджено нетверезого водія, який вбив під час аварії людину

У Харкові водій спричинив автотрощу, через що загинув товариш.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 63-річний водій ввечері 25 червня 2023 року у нетверезому виді вів авто ВАЗ-2107 по автодорозі «Коломак-Шелестове».

Разом з ним в автівці на пасажирському сидінні сидів його товариш.

Поблизу стели «Шелестове» водій не врахував дорожню обстановку, в результаті чого втратив контроль над керуванням свого автомобіля та зіткнувся з деревом, з подальшим перекиданням авто.

Товариш водія від отриманих тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці.

Правоохоронці затримали чоловіка та заарештували.

Обвинувачений свою вину не визнав та додав, що за кермом автомобіля перебував не він, а потерпілий. Проте за кермом був саме обвинувачений, що підтверджується дослідженими судом доказами:

висновками експертів,

характером та локалізацію тілесних ушкоджень,

механічними ушкодженями на автомобілі

напрямком переміщення транспортного засобу.

Вирок виніс Коломацький районний суд Харківської області. Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Триває строк на апеляційне оскарження. ом