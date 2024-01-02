02.01.2024 21:23 Дмитро Колонєй

Ворог задав ударів по Харкову та 5 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Основний напрямок удару – столиця України. Жорсткі удари були й по Харкову.

Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Харківщини: Охримівка, Бологівка, Дворічанське.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 січня 2024 року.