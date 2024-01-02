Харків знаходиться під обстрілом ворога

У Харкові пролунали вже кілька вибухів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків знаходиться під обстрілом. Пролунало щонайменше чотири вибухи. За попередніми даними постраждали Основянський та Київський райони.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожі удари вранці 2 січня 2024 року. Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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