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02.01.2024  22:37   Дмитро Колонєй

Харків знаходиться під обстрілом ворога

У Харкові пролунали вже кілька вибухів.


Харків знаходиться під обстрілом ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків знаходиться під обстрілом. Пролунало щонайменше чотири вибухи. За попередніми даними постраждали Основянський та Київський райони.   

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожі удари вранці 2 січня 2024 року. Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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