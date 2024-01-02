02.01.2024 22:37 Дмитро Колонєй

Харків знаходиться під обстрілом ворога

У Харкові пролунали вже кілька вибухів.



Харків знаходиться під обстрілом ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків знаходиться під обстрілом. Пролунало щонайменше чотири вибухи. За попередніми даними постраждали Основянський та Київський райони.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожі удари вранці 2 січня 2024 року. Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.