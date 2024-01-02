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02.01.2024  23:05   

У Харкові - знову приліт поряд із житловим будинком: Ігор Терехов

Мер Харкова поінформував про наслідки обстрілу Харкова.


У Харкові - знову приліт поряд із житловим будинком: Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки удару окупантів:

"Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.  Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців."

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожі удари вранці 2 січня 2024 року. Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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