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03.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 січня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.

сніг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Зниження температури повітря: вночі 7 - 9° морозу, вдень 3 - 5° морозу.

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Народні прикмети

  • За астрономічним календарем 3 січня Земля знаходиться в перигелії, тобто вона розташовується на найменшій відстані від Сонця.
  • Наші пращури помітили: який день 3 січня, таким буде і вересень.
  • Червоне сонце на сході віщує заметіль.
  • Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба, а якщо сніг не вкриє землю, то врожай у цьому році буде бідним.
  • Вважається, якщо до цього дня мало снігу, а на вулиці холодно, то літо буде спекотним і без дощів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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