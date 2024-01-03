03.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 січня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.



Зниження температури повітря: вночі 7 - 9° морозу, вдень 3 - 5° морозу.

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Народні прикмети

За астрономічним календарем 3 січня Земля знаходиться в перигелії, тобто вона розташовується на найменшій відстані від Сонця.

Наші пращури помітили: який день 3 січня, таким буде і вересень.

Червоне сонце на сході віщує заметіль.

Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба, а якщо сніг не вкриє землю, то врожай у цьому році буде бідним.

Вважається, якщо до цього дня мало снігу, а на вулиці холодно, то літо буде спекотним і без дощів.