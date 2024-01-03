03.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Справи, за які Овен візьметься, обов'язково отримають продовження, хоч би якими незначними вони здавалися. Згодом вони здатні зіграти у роботі, добробуті чи особистому житті Овна чималу роль. Ось чому зірки радять Овну уважно ставитись до всіх дрібниць. Якщо ситуація поставить перед ним якийсь вибір, дуже важливо, щоб Овен прорахував наслідки свого рішення щонайменше на кілька кроків уперед.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід заздалегідь приготуватися до того, що він може критикувати з боку оточуючих. Однак хоч як неприємно і прикро вислуховувати про свої промахи, варто взяти інформацію на озброєння. Найкраще, якщо Телець спробує подивитись очима тих, хто його критикує. Можливо, йому справді треба попрацювати над собою? Ніщо так не зміцнить становище Тельця, як здорове ставлення до критики.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть сповнені цінних ідей і мудрих думок, якими вони зовсім не проти поділитися з оточуючими. Не всі поставляться до цього з розумінням, проте для деяких допомога і рада Близнюків прийдуть якомога до речі. Тому, щоб поєднати приємне з корисним, зірки радять Близнюкам направити свій менторський настрій на тих, хто молодший або потребує підтримки – це буде корисно для обох сторін.

Рак (22 червня – 23 липня)

Перед Раком стоятиме непросте завдання: йому доведеться весь день зображати кипучу діяльність перед оточуючими. І на це є вагомі причини! Навколишні будуть схильні бачити в Раку хороший об'єкт для доручень, і якщо Рак не відгородиться від них купою власних справ, йому просто не дадуть спокійно сісти! Тож у стовідсотковій завантаженості Рака ні в кого не має виникнути сумнівів. А вже реальна це завантаженість чи ні – не так вже й важливо.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може несподівано виявити в собі талант ляльковода: він непомітно смикатиме за незримі ниточки, щоб отримати потрібний йому результат. Такий стиль дій зовсім не обов'язково має щось спільне з грубою інтригою, просто Левові чудово вдаватиметься діяти не безпосередньо, а в обхід: десь задіяти особисту чарівність, десь дар переконання чи зв'язку. В результаті навколишні діятимуть так, як це потрібно Леву. Для їхнього ж добра, звичайно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У будь-яких справах Діва буде схильна перетягувати ковдру на себе, мало піклуючись про тих, хто поруч. Можливо, вона розраховує на якесь особливе ставлення до себе чи особливі умови. Зірки попереджають Діву, що як би вона не була впевнена у своїй правоті, наполягати на цьому не слід. Їй треба намагатися знайти спільні точки дотику з оточуючими, а не навпаки – інакше неминучі образи та конфлікти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам бути гнучкішими у вирішенні будь-яких питань. Не варто зациклюватись на одному варіанті дій, адже до однієї і тієї ж мети може вести безліч різних шляхів! Навколишні оцінять, якщо Терези будуть зважати на ситуацію і з ними, змінюючи тактику прямо на ходу. Це дозволить Терезам швидше досягти результату. Йдучи на компроміси, Терези досягнуть більшого, ніж якби діяли напролом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона чекає на спокійний і розмірений день. Немає сенсу кудись поспішати або за чимось гнатися - все одно від рішень Скорпіона не залежить зовсім нічого. Ситуація розвиватиметься без його участі, тож зірки радять Скорпіонові розслабитися та плисти за течією. Відпочиньте як слід! Сьогоднішній перепочинок додасть Скорпіону сил та енергії на весь наступний день.

Стрілець (23 листопада – 21 січня)

Стрілець має шанс розширити сферу свого впливу! Можливо, він завоює нові позиції, добре показавши себе перед оточуючими, закінчить важливий етап робіт, зав'яже корисне знайомство чи просто опиниться у потрібному місці у потрібний час. Головне, що завдяки сьогоднішнім успіхам, Стрілець просунеться на крок уперед, і згодом це обіцяє найприємнішим чином позначитися на його житті.

Козеріг (22 січня – 20 січня)

Протягом дня на Козерога може чекати непроста розмова з людьми, від яких він залежить. Можливо, його викличуть на розмову або розмова відбудеться по телефону. Так чи інакше, навіть якщо мова піде про дрібні речі, сьогоднішня розмова може мати для Козерога далекосяжні наслідки, і йому треба постаратися справити гарне враження. Буде просто чудово, якщо під час розмови Козерогу вдасться похизуватися якимось козирем!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Думка Водолія цікавитиме буквально всіх поспіль. Питання дня, звернене йому: «Що ви думаєте з цього приводу?». Не варто боротися з неминучим: Водолій чудово впорається з роллю експерта та консультанта. Його досвіду достатньо, щоб дати хорошу пораду, а зірки сприятимуть тому, щоб оточуючі порадами Водолія охоче користувалися. Зміцнюючи таким чином його авторитет.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Для Риб настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції у будь-яких сферах! Їхні аргументи сильні як ніколи, а конкуренції можна майже не побоюватися. Навколишні готові піти Рибам назустріч, близькі здатні підтримати їх. Іншими словами, все, що потрібно Рибам для ривка вперед, вони вже мають. Настав час зібратися з духом, щоб почати рішуче діяти!