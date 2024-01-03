03.01.2024 07:30 Рита Парфенова

3 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.

Початок цьому святкуванню був покладений у V-VI столітті в Індії, коли майстри створили особливу суміш для обробки паличок. Під час горіння вони розсипалися іскрами, створюючи різнобарвний вогонь. Перші бенгальські вогні використовувалися в ході церковних церемоній. У XVI столітті ця ідея дісталася до Європи, де вогні стали популярними для розваг.



Гірлянди вогнів з'явилися пізніше, у XIX столітті, після винаходу Томасом Едісоном електричної лампочки.



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У 1888 році в історії мистецтва пиття відбувся значний прорив: Марвін Стоун із Вашингтона отримав патент на соломинку для коктейлів.



Легенда стверджує, що першу штучну соломинку з паперу винайшов Марвін Стоун, і він отримав патент США № 375962 у Вашингтоні 3 січня 1888 року. Протягом наступних двох років виготовлення соломинок стало головним бізнесом Стоуна, і на початку цього періоду вони виготовлялися вручну. Однак лише в 1906 році був винайдений автомат для виробництва паперових соломинок. У перших версіях вони мали малий діаметр, щоб уникнути «втягнення» кісточки від лимона під час пиття.



Наступний крок в еволюції соломинок відбувся в середині 1930-х років, коли ріелтер Джозеф Фрідман додав гофровану ділянку до конструкції, дозволяючи вигинати їх для зручного використання. Він отримав патент США 28 вересня 1937 року, але його ідея не вразила виробників соломинок. Тоді Фрідман створив корпорацію "Flexible Straw Corporation", випустивши свій винахід у масовому обсязі і за 10 років став мільйонером.



Заключний етап еволюції соломинок припав на другу половину XX століття, коли Отто Дайфенбах винайшов целофанову соломинку для коктейлів. Власник магазину швейних машин у Балтіморі сам вигадав верстат для виробництва таких соломинок, розпочавши успішний бізнес і досягнувши величезного успіху.

Православні святі й прикмети дня

Згідно з Новоюліанським календарем, який українська Православна церква прийняла з 1 вересня 2023 року, сьогодні віряни вшановують пам'ять святого пророка Малахія та святого мученика Гордія.



За повір'ям, пов'язаним із назвою свята, у Гордієв день не слід хвалитися ні добром, ні здоров'ям, ні дітьми. В іншому випадку, об'єкт хвастощів може бути втрачений, існує вірування, що «Сатана пишався, та з неба впав».



Також вважалося, що лише цього дня знахар чи знахарка могли вилікувати припадкову хворобу чи "псовану" людину.



За Юліанським календарем, 3 січня Православна церква вшановує пам’ять митрополита Київського та всієї Русі святителя Петра, який народився у другій половині XIII століття. У народі свято називають Петрів день або Петра-напівкорми. Друга назва була пов'язана з тим, що до цього дня половина заготовок на зиму була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси та намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни.



Раніше цього дня господині відлякували від своїх будинків різну погань і потойбіччя сріблом – вироби з цього металу клали на чільне місце в кімнатах.

Що не можна робити 3 січня

забороняється підглядати і підслуховувати, бо вас можуть спіткати проблеми із зором і слухом.

не варто давати обіцянки.

не можна піднімати знайдені на землі предмети, щоб не втратити щось важливе.

нікому не можна бажати здоров'я та щастя, адже, за повір'ям, все станеться з точністю до навпаки.

Також цього дня

106 року до нашої ери народився Марк Туллій Ціцерон, римський оратор, політичний діяч, філософ. Автор численних філософських та юридичних трактатів, листів та судових промов, за якими навчалися красномовству багато покоління юристів давнини, середніх віків та нового часу («Про обов'язки», «Про славу», «Про філософію»).



1825 – керуючий прядильним підприємством у Нью-Ланарці (Шотландія) Роберт Оуен купує 30 000 акрів землі в Індіані, щоб організувати там комуністичну колонію «Нова гармонія». Спроба практично реалізувати утопічні соціалістичні ідеали завершиться крахом.



1871 – Генрі Бредлі з Нью-Йорка запатентував маргарин.



1892 – народився Джон Рональд Руел Толкієн, англійський письменник, англійський письменник, поет, філолог, професор, класик світової літератури XX століття та один із фундаторів жанрового різновиду фантастики — високе фентезі. Автор книжок «Гобіт, або Туди і Звідти», «Володар перснів» та «Сильмариліон».



1915 – на Західному фронті Німеччина почала використовувати першу хімічну зброю – снаряди, наповнені газом.



1924 – англійський дослідник Говард Картер виявив саркофаг Тутанхамона у Долині Королів (Єгипет).



1929 – народився Серджо Леоне, італійський режисер, кіносценарист, реформатор популярного жанру вестернат («спагетті-вестерн»). («Одного разу на дикому Заході», «За жменю доларів», «Одного разу в Америці»).



1956 – народився Мел Гібсон (повне ім'я – Мел Колумкайл Джерард Гібсон), американський актор, режисер та продюсер.



1957 – з'явився перший у світі електронний годинник.



1959 – через 218 років після відкриття європейцями та через 92 роки після придбання в Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.



1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини із США.



1992 – згідно з Указом Президента України № 29/92 створено «Державний експортно-імпортний банк України».



1992 – командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аріна, Гордій, Ірина.

за Юліанським календарем: Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокоп, Сергій, Уляна, Філарет.