27.06.2025 07:30 Рита Парфенова

27 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.





Підприємства малого та середнього бізнесу, в яких зазвичай задіяно не більше 250 осіб, є основою економіки більшості країн.



За даними Міжнародного агентства з малих підприємств, до категорії мікро-, малих та середніх підприємств належать близько 90% усіх підприємств, у яких зайнято приблизно 70% працездатного населення, і на їхню частку припадає 50% світового ВВП.



Тому мета Дня – підкреслити важливу роль мікро-, малих та середніх підприємств в економіці та розвитку будь-якої країни. Визнаючи цей факт і важливість принципів відповідального підприємництва, ООН пропонує державам заохочувати «вихід із тіні» та офіційне оформлення таких підприємств, забезпечувати їм доступ до інвестицій та пільгового кредитування, розвивати міжнародне співробітництво між мікро-, малими та середніми підприємствами різних країн.



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Починаючи з 1985 року, щорічно 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства.



Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася у липні 1984 року у Римі.



У цей день у багатьох країнах проводяться змагання з риболовлі, різні навчальні семінари. Заходи збирають як рибалок з великим стажем, так і любителів-початківців. Останніми роками серед учасників рибних змагань можна дедалі частіше побачити жінок. Безперечно, все більше і більше людей розуміють, що риболовля – чудовий засіб зміцнення духовних і фізичних сил.



До речі, у другу неділю липня в Україні відзначається День рибалки.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Самсона.



Дуже важливо цього дня бути щедрим і добрим, допомагати ближнім. В давнину наші предки вірили, чим більше 27 червня віддасиш, тим більше пізніше отримаєш.



Що не можна робити:

ображатися, злитися, сваритися;

робити пропозицію — шлюб виявиться невдалим;

переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.

За Юліанським календарем, 27 червня православні вшановують пам’ять святого пророка Єлисея. Це біблійний пророк і чудотворець з гори Кармель в Ізраїлі, учень пророка Іллі.



Раніше цього дня продовжували сіяти гречку.



Що не можна робити:

кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти, щоб не спричинити лихо.

стригти волосся, щоби не вкоротити долю.

одягати одяг червоного кольору.

Також цього дня

У 1615 році чай був вперше імпортований на Захід.



1693 – у Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies Mercury (Дамський Меркурій).



1929 – у нью-йоркських лабораторіях Белла було продемонстровано систему передачі повнокольорового телезображення.



1955 – народилася Ізабель Аджані, французька актриса театру та кіно.



1964 – у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.



1967 – в Енфілді (Англія) встановлено перший у світі банкомат із видачі готівки. «Кошти» винайшов шотландець Джон Шепард Баррон, який працював на замовлення відомої компанії De La Rue – британського виробника паперу для грошових знаків. Першою людиною, яка отримала готівку з електронної «дірки у стіні», став актор Рег Варні, який зняв десять банкнот номіналом один фунт стерлінгів кожна. Пластикових карток сорок років тому не існувало, і для зняття грошей використовувалися спеціальні ваучери, які треба було отримати в банку.



1975 – народився Тобі Магуайр, американський актор, найвідоміший за серією фільмів про Людину-павука.



2001 – у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.



2010 – в Ісландії набрав чинності закон про одностатеві шлюби, і того ж дня вперше у світі в офіційний одностатевий шлюб набрала тодішня глава уряду цієї країни, 67-річна прем'єр-міністр Йоханна Сігурдардоттір.



2012 – центр Харкова заполонили помаранчеві хвилі вболівальників: місто зустрічало Євро-2012.



2017 – у Києві внаслідок теракту загинув командир 10-го окремого загону спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони України полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, яка проходила повз.



2022 – у Кременчуку (Полтавська область) стався ракетний удар в ТЦ «Амстор». Це найтрагічніша подія в історії сучасної Полтавщини.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Віра, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон.



за Юліанським календарем: Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Микола, Мстислав, Олександр, Юрій.