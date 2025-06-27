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27.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

Про пожежі, що виникли в Харківській області, повідомили рятувальники

Протягом доби з 26 по 27 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Ізюмському районі області.
 
Близько 16:00 ворог завдав авіаудару по прифронтовому населеному пункту Ізюмського району Харківщини. Бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу. Також загинула велика рогата худоба, зайнялася пожежа на площі 700 м кв.
 
Вночі у селі Покровка Богодухівського району виникла побутова пожежа, яка забрала життя 57-річної жінки. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.
 
Ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 4,6 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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