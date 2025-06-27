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27.06.2025  08:35   Віталій Хіневич

Один загиблий, 4 постраждалих особи: наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 47 некерованих авіаційних ракет;
  • 13 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Шахед».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Осиново);
  • у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку (с. Підлиман). 
Упродовж минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про пожежі, що виникли в Харківській області, повідомили рятувальники.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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