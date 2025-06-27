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27.06.2025  08:55   

На Харківщині триває розмінування: можливі звуки вибухів

27 червня біля Балаклії та Базаліївки сапери проводитимуть розмінування - можуть лунати контрольовані вибухи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У п'ятницю, 27 червня, фахівці проводитимуть підривні роботи з 10:00 до 12:00 поблизу міста Балаклія Ізюмського району та біля села Базаліївка Чугуївського району.
 
Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оглядають водойми, де нещодавно підірвався чоловік.
 
Тэги:  міни, харків
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