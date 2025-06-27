27.06.2025 09:20 Віталій Хіневич

Захворюваність у Харківській області: які інфекції найчастіше вражають населення

За 5 місяців 2025 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 66437 випадків інфекційних захворювань проти 54632 за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначають, що без урахування грипу та ГРВІ – 2230 випадків проти 2083 (зростання на 7,1%).

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 2,3 проти 2,1 за аналогічний період минулого року. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 44,1% проти 40,7%.

У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 64,4%, кашлюком в 1,9 рази, туберкульозом органів дихання на 13,7%, ГРВІ на 20,9%, грипом у 4,8 рази.

Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 29,3%, шигельозом на 43,2%, гострими вірусними гепатитами на 10,4%, у т.ч. вірусним гепатитом А на 10 вип., вірусним гепатитом В на 5 вип., вірусним гепатитом С на 2 вип., хронічними вірусними гепатитами на 8,5%, у т.ч. хронічним вірусним гепатитом В на 24,7% та хронічним вірусним гепатитом С на 5,6%.

Також зазначається, що виявлено 167 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 54,5% – діти до 17 років.

Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1246 осіб, з них від диких тварин постраждало 24 людини.

Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів знизилась на 1,4%, зареєстровано 436 осіб, з них 32,8% – діти віком до 17 років.

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