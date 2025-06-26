    
Главная Новини Харкова Суспільство Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень
26.06.2025  14:15   Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8541 дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, з 19 по 25 червня в місті Харкові народилося 56 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 31 хлопчик та 25 дівчаток.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 26 червня.
 
 
Тэги:  харків, діти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Виставки, ярмарки У Харкові відкрилася виставка «Земля козаків» (фото)   26.06 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який викрав мотоцикл з парковки торговельного центру 26.06 Надзвичайні події Колаборанта з Ізюмського району засудили до 7 років ув’язнення за роботу в окупаційній адміністрації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 