26.06.2025 14:15 Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8541 дитина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, з 19 по 25 червня в місті Харкові народилося 56 дітей.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 31 хлопчик та 25 дівчаток.

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