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26.06.2025  14:30   Віталій Хіневич

Викрито осіб, які збували наркотичні засоби на Харківщині

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили заборонені речовини, гроші та інші докази протиправної діяльності.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В межах досудового розслідування поліцейські ВП № 1 Ізюмського РУП за силової підтримки УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області провели ряд санкціонованих обшуків у фігурантів. 
 
 
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили заборонені речовини, гроші  та інші докази протиправної діяльності. Речові докази направлені на експертне дослідження.
 
 
Наразі 30-річній жінці та 49-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 
 
 
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській обалсті чоловік зґвалтував 16-річну дівчинку.
 
Тэги:  харків, події
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