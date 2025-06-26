26.06.2025 13:45

Не працював із березня 2021 року: на станції метро «Академіка Барабашова» запустили ескалатор (фото)

На станції метро «Академіка Барабашова» введено в роботу ескалатор, який не працював із березня 2021 року.



Не працював із березня 2021 року: на станції метро «Академіка Барабашова» запустили ескалатор (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».

Експлуатувати ескалатор було вже неможливо, оскільки він мав перевищення норми пробігу. Водночас на станції продовжували працювати два ескалатори — на спуск та підйом пасажирів.

У березні 2025 року було розпочато відповідні роботи і сьогодні, після виконання ремонту механічного обладнання, ескалатор знову введено в експлуатацію.

Також зазначається, що в грудні минулого року також було введено в роботу ескалатор на виході з підземного переходу на станції «Університет». Цей ескалатор потребував ремонту й не експлуатувався з червня 2022 року.

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