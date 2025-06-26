    
Главная Новини Харкова Влада Харківська делегація відвідала конференцію Мережі креативних міст ЮНЕСКО
26.06.2025  13:30   

Харківська делегація відвідала конференцію Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Делегація Харківської міської ради взяла участь у щорічній конференції міст-членів Мережі креативних міст ЮНЕСКО, яка відбулася в місті Анг'ян-ле-Бен (Франція).


Харківська делегація відвідала конференцію Мережі креативних міст ЮНЕСКО
 
Захід був присвячений темі «Культура та штучний інтелект: формування майбутнього креативних міст ЮНЕСКО», передає РЕДПОСТ.
 
Його учасники представили інноваційні способи розвитку культури, які допоможуть розвивати міста та реалізовувати міжнародні проєкти. 
 
Своєю чергою представники Харківської міськради презентували свої досягнення в рамках діяльності Харків-ЮНЕСКО у підмережі «Музика».
 
Харків’яни поділилися досвідом культурної стійкості в умовах війни, практиками музичної адаптації, зокрема, розповіли про концерти в метро та арттерапію. Крім того, вони торкнулися питань збереження культурної спадщини та освітніх ініціатив.
 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни виступили на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Виставки, ярмарки У Харкові відкрилася виставка «Земля козаків» (фото)   26.06 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який викрав мотоцикл з парковки торговельного центру 26.06 Надзвичайні події Колаборанта з Ізюмського району засудили до 7 років ув’язнення за роботу в окупаційній адміністрації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 