26.06.2025 13:30

Харківська делегація відвідала конференцію Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Делегація Харківської міської ради взяла участь у щорічній конференції міст-членів Мережі креативних міст ЮНЕСКО, яка відбулася в місті Анг'ян-ле-Бен (Франція).



Харківська делегація відвідала конференцію Мережі креативних міст ЮНЕСКО



Захід був присвячений темі «Культура та штучний інтелект: формування майбутнього креативних міст ЮНЕСКО», передає РЕДПОСТ.

Його учасники представили інноваційні способи розвитку культури, які допоможуть розвивати міста та реалізовувати міжнародні проєкти.

Своєю чергою представники Харківської міськради презентували свої досягнення в рамках діяльності Харків-ЮНЕСКО у підмережі «Музика».

Харків’яни поділилися досвідом культурної стійкості в умовах війни, практиками музичної адаптації, зокрема, розповіли про концерти в метро та арттерапію. Крім того, вони торкнулися питань збереження культурної спадщини та освітніх ініціатив.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни виступили на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи.