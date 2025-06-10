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10.06.2025  14:40   Віталій Хіневич

Харків’яни виступили на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи

У місті Сан- Себастьян відбулося засідання Генеральної Асамблеї міст-володарів Призу Європи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заходах взяли участь представники Парламентської асамблеї Ради Європи, муніципалітетів міст Німеччини, Франції, Іспанії, Польші, Туреччини, Бельгії та Великої Британії. 
 
До засідання також долучилися представники Харківської міської ради. Вони виступили на дискусії щодо заходів захисту цивільного населення. В рамках зустрічі сторони обговорили подальше співробітництво та перспективні проєкти. Зокрема, делегація обговорила можливість участі харківських дітей у спортивних заходах у Сан-Себастьяні.
 
За підсумками засідання Генеральної Асамблеї міст-володарів Призу Європи всі учасники підтримали подовження терміну головування міста Люблін ще на один рік.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська делегація відвідала Брно.
 
Тэги:  харків
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