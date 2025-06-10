З початку року в Харкові зареєстрували бізнес понад 4,3 тисячі підприємців

Протягом січня-травня 2025 року 4352 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
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День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.
У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
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