10.06.2025 15:00

З початку року в Харкові зареєстрували бізнес понад 4,3 тисячі підприємців

Протягом січня-травня 2025 року 4352 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 118 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 121 тис. осіб.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що міська рада регулярно впроваджує заходи для підтримки та розвитку підприємництва. Зокрема, частково компенсує бізнесу відсоткові ставки за кредитами, звільняє від сплати місцевих податків і зборів, надає інформаційну підтримку.

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