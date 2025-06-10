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10.06.2025  15:21   Рита Парфенова

Чоловік поранений внаслідок удару російського дрона по Вільхуватці на Харківщині

Удень 10 червня ворожий FPV-дрон влучив у приватне домоволодіння в селі Вільхуватка Купʼянського району. Постраждав 38-річний місцевий житель.

FPV-дрон

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
10 червня близько 12:00 російські війська атакували село Вільхуватка Купʼянського району Харківської області за допомогою FPV-дрона. Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.
 
У результаті атаки поранення дістав 38-річний мирний мешканець.
 
Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Наразі прокурори та слідчі поліції фіксують усі обставини обстрілу з метою документування воєнного злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 червня  близько 10:40 російська авіація вдарила двома КАБами по району щільної приватної забудови села Цуповка. Влучання прийшлися, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, 2 з яких майже повністю зруйновані. 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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