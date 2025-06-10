10.06.2025 15:21 Рита Парфенова
Чоловік поранений внаслідок удару російського дрона по Вільхуватці на Харківщині
Удень 10 червня ворожий FPV-дрон влучив у приватне домоволодіння в селі Вільхуватка Купʼянського району. Постраждав 38-річний місцевий житель.
10 червня близько 12:00 російські війська атакували село Вільхуватка Купʼянського району Харківської області за допомогою FPV-дрона. Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.
У результаті атаки поранення дістав 38-річний мирний мешканець.
Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Наразі прокурори та слідчі поліції фіксують усі обставини обстрілу з метою документування воєнного злочину.
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писав, що 10 червня близько 10:40 російська авіація вдарила
двома КАБами по району щільної приватної забудови села Цуповка. Влучання прийшлися, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, 2 з яких майже повністю зруйновані.
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