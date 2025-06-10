10.06.2025 15:43 Рита Парфенова
У Харкові серійного крадія засудили за понад 20 злочинів під час війни
Суд у Харкові призначив 5 років 7 місяців ув’язнення 45-річному рецидивісту за крадіжки велосипедів та інструментів. Сума збитків перевищила 100 тисяч гривень.
Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок 45-річному місцевому мешканцю, якого визнано винним у серії крадіжок, скоєних в умовах воєнного стану. Чоловіка засудили до 5 років і 7 місяців позбавлення волі за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За матеріалами справи, з кінця жовтня 2024 року до початку лютого 2025 року зловмисник, раніше неодноразово засуджений, скоїв близько 20 нових злочинів. Він переважно викрадав велосипеди, а також будівельні інструменти з підсходового приміщення багатоповерхівки. Сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень.
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Вирок набрав законної сили.
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