10.06.2025 15:43 Рита Парфенова

У Харкові серійного крадія засудили за понад 20 злочинів під час війни

Суд у Харкові призначив 5 років 7 місяців ув’язнення 45-річному рецидивісту за крадіжки велосипедів та інструментів. Сума збитків перевищила 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок 45-річному місцевому мешканцю, якого визнано винним у серії крадіжок, скоєних в умовах воєнного стану. Чоловіка засудили до 5 років і 7 місяців позбавлення волі за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, з кінця жовтня 2024 року до початку лютого 2025 року зловмисник, раніше неодноразово засуджений, скоїв близько 20 нових злочинів. Він переважно викрадав велосипеди, а також будівельні інструменти з підсходового приміщення багатоповерхівки. Сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Вирок набрав законної сили.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рецидивіста з Харкова засуджено до 8 років за грабіж у воєнний час.