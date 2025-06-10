10.06.2025 16:01 Рита Парфенова

Поліція Ізюма розслідує хуліганство на автомийці

Правоохоронці Харкывщини розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій, які були виявлені під час моніторингу соціальних мереж.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ізюмські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства, інформація про яке була виявлена в соціальних мережах.



10 червня під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські зафіксували публікацію про хуліганські дії, спрямовані проти 38-річного місцевого мешканця.



За даними слідства, подія мала місце у приміщенні однієї з автомийок міста Ізюм.



Встановлено, що офіційного звернення від потерпілого до поліції з цього приводу не надходило. Незважаючи на це, виявлена в мережі інформація стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.



Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються усі можливі свідки, особи, причетні до інциденту, та повні обставини події. Досудове розслідування здійснюють дізнавачі сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

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