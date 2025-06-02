02.06.2025 14:04

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину з автомата в Харкові

43-річного харків’янина, який 31 травня стріляв з автоматичної зброї на проспекті Перемоги, затримали в ході спецоперації «Грім». Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про хуліганство.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який 31 травня влаштував стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових районів міста. Інцидент стався на проспекті Перемоги – на щастя, ніхто з громадян не постраждав.

Повідомлення про озброєного чоловіка надійшло до поліції близько 15:40. На місце оперативно прибули керівництво Харківського райуправління поліції № 3 та спецпідрозділи. Для затримання зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Поліцейські затримали стрілка із застосуванням спецзасобів і вилучили у нього автомат АКСУ-74 з набоями. Правоохоронці встановили, що затриманий раніше не мав судимостей.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Санкція передбачає до семи років позбавлення волі. Чоловік затриманий згідно зі ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про тримання під вартою.

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