02.06.2025 14:39 Рита Парфенова

У Харкові без відключень оновлюють водопроводи в двох районах

У Шевченківському та Новобаварському районах Харкова триває модернізація трубопроводів холодного водопостачання. Роботи проводять без відключення мешканців від води.

У Харкові триває оновлення технічно зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання. Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» виконують заміну магістралей у кількох районах міста, передає РЕДПОСТ.

Як повідомив 2 червня начальник служби водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев, на вулиці Клочківській добігають кінця комплексні роботи на магістралі діаметром 250 мм.

«Мешканці Павлового Поля не були відключені від водопостачання під час робіт. Уже замінено 310 метрів трубопроводу, встановлено два нові оглядові колодязі. Роботи виконувалися як відкритим способом, так і методом горизонтально-спрямованого буріння. Через щільність комунікацій були труднощі, але наші фахівці впоралися», – зазначив Целогородцев.

У Новобаварському районі ремонтники працюють на трубопроводі діаметром 110 мм на вулиці Власенка, який експлуатувався понад пів століття. Наразі оновлено 80 із запланованих 120 метрів магістралі.

«Ця мережа забезпечує водою значну частину району, але через часті прориви було ухвалено рішення замінити старі труби. Окрім перекладки, оновимо й запірно-регулюючу арматуру», – повідомив начальник районної служби Євген Сальков.

У «Харківводоканалі» підкреслюють, що ремонтні роботи проводяться за рахунок платежів мешканців, які спрямовуються виключно на потреби підприємства.

«Ми працюємо для вас, шановні харків’яни. Завдяки вашій оплаті забезпечується стабільна подача води навіть у складних умовах», – зазначили в комунальному підприємстві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після ранкового обстрілу Харкова комунальники працюють у Холодногірському та Київському районах: обстежують будинки, допомагають оформити «єВідновлення» та закривають вибиті вікна.