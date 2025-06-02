Правоохоронці Харкова з’ясовують тип ракет, якими рф обстріляла Київський район

Через обмежену кількість уламків наразі неможливо точно встановити тип ракет, які ворог застосував для удару по Харкову 2 червня. Ймовірно, це північнокорейські KN-23 або російські «Іскандери».
У Харкові триває встановлення типу ракет, які російські війська застосували під час ранкової атаки на Київський район міста 2 червня. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, через обмежену кількість уламків наразі остаточно визначити вид ракет неможливо, передає РЕДПОСТ,
За попередньою інформацією, мова може йти або про ракети північнокорейського виробництва типу KN-23, або про ракети 9М723, що є частиною російського ракетного комплексу «Іскандер».
Для підтвердження цієї інформації буде призначено відповідні експертні дослідження. Про їхні результати обіцяють повідомити додатково.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто.
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