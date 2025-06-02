    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці Харкова з’ясовують тип ракет, якими рф обстріляла Київський район
02.06.2025  14:50   

Правоохоронці Харкова з’ясовують тип ракет, якими рф обстріляла Київський район

Через обмежену кількість уламків наразі неможливо точно встановити тип ракет, які ворог застосував для удару по Харкову 2 червня. Ймовірно, це північнокорейські KN-23 або російські «Іскандери».

уламки російської ракети

У Харкові триває встановлення типу ракет, які російські війська застосували під час ранкової атаки на Київський район міста 2 червня. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, через обмежену кількість уламків наразі остаточно визначити вид ракет неможливо, передає РЕДПОСТ,

За попередньою інформацією, мова може йти або про ракети північнокорейського виробництва типу KN-23, або про ракети 9М723, що є частиною російського ракетного комплексу «Іскандер».

Для підтвердження цієї інформації буде призначено відповідні експертні дослідження. Про їхні результати обіцяють повідомити додатково.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Надзвичайні події Унаслідок двох авіаударів по Куп’янську постраждали п’ятеро мирних мешканців (фото) 02.06 Надзвичайні події У Куп’янську внаслідок обстрілу з «Градів» постраждала 68-річна жінка 02.06 ЖКГ Комунальні служби усувають наслідки обстрілів у двох районах Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 