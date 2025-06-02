02.06.2025 15:00 Рита Парфенова

Унаслідок двох авіаударів по Куп’янську постраждали п’ятеро мирних мешканців (фото)

2 червня росія двічі атакувала Куп’янськ авіабомбами – пошкоджено понад 30 приватних будинків. Серед поранених – літній чоловік і чотири жінки. Розпочато досудове розслідування.

Російські війська 2 червня завдали два авіаційні удари по місту Куп’янськ на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро мирних мешканців. Перший удар стався близько 9:30 ранку – пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Поранення отримали дві жінки віком 56 і 60 років, а також 78-річний чоловік.

Близько 11:45 ворог завдав повторного авіаудару. Цього разу травм зазнали ще дві жінки. Обстріл спричинив руйнування в приватному секторі.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки та збирати докази злочинів російської армії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 1 червня російські війська обстріляли Куп’янськ, пошкоджено житлову багатоповерхівку. Поранення отримала місцева мешканка.