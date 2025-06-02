02.06.2025 15:20 Віталій Хіневич

Харківʼянина судитимуть за шпигунство і підготовку терактів

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий чоловік допомагав рф проводити підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Через проросійські коментарі, які молодик залишав у Телеграм-каналах, його помітили співробітники російської спецслужби та в подальшому завербували.

На виконання завдання представника держави-агресорки 25-річний обвинувачений збирав дані про місця дислокації українських військових у Харкові, а також наслідки російських обстрілів обласного центру. Ще однією задачею ворожого агента було розвідування інформації про оборонні підприємства, у тому числі ті, які займаються виготовленням та ремонтом бойових дронів. Він випитував інформацію у своїх знайомих, а також безпосередньо оглядав місцевість для більш повної «звітності».

Зібрані відомості обвинувачений надсилав своєму куратору через Телеграм — у подальшому ворог планував використати ці дані для завдання більш точних ударів по Харкову.

Лише розвідуванням інформації ворожий агент не обмежувався. На виконання завдання від представника рф зрадник також готував вибухівку для вчинення терактів. Чоловік отримував від куратора дані про місцезнаходження схованки, в якій знаходилися необхідні деталі. Він «допрацьовував» пристрої, комплектуючи їх вибуховими речовинами та мобільними телефонами, а потім переносив до іншого заздалегідь визначеного схрону.

Правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» — у момент, коли він діставав зі схованки тротил, щоб потім «доробити» саморобний вибуховий пристрій. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили телефон з доказами протиправної діяльності, зокрема листування з російським куратором.

На суд фігурант очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram