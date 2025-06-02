02.06.2025 15:40
У Харкові виходить на лінію ще один тролейбусний маршрут
Маршрут сприятиме поліпшенню обслуговування мешканців мікрорайонів ХТЗ, Східний і Рогань.
Фото з відкритих джерел
Тролейбусний маршрут №7 - від розворотного кола «Східне» до ст. м. «Армійська» - відновлює роботу з 3 червня.
Так, на цьому маршруті буде випущено чотири тролейбуси з автономним ходом. Ще один тролейбус з автономним ходом додається на маршрут №45 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - розворотне коло «Роганське»).
Також припиняється робота тимчасових автобусних маршрутів №7, 45 та тимчасового тролейбусного маршруту №7 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»).
Крім того, в місті буде тимчасово припинена робота тролейбусного маршруту №52. Замість нього курсуватиме тимчасовий автобус №53е: вул. Дванадцятого Квітня - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - вул. 92-ї бригади - вул. Зубарєва - розворотне коло «759 мікрорайон».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0