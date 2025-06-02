02.06.2025 15:40

У Харкові виходить на лінію ще один тролейбусний маршрут

Маршрут сприятиме поліпшенню обслуговування мешканців мікрорайонів ХТЗ, Східний і Рогань.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Тролейбусний маршрут №7 - від розворотного кола «Східне» до ст. м. «Армійська» - відновлює роботу з 3 червня.

Так, на цьому маршруті буде випущено чотири тролейбуси з автономним ходом. Ще один тролейбус з автономним ходом додається на маршрут №45 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - розворотне коло «Роганське»).

Також припиняється робота тимчасових автобусних маршрутів №7, 45 та тимчасового тролейбусного маршруту №7 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»).

Крім того, в місті буде тимчасово припинена робота тролейбусного маршруту №52. Замість нього курсуватиме тимчасовий автобус №53е: вул. Дванадцятого Квітня - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - вул. 92-ї бригади - вул. Зубарєва - розворотне коло «759 мікрорайон».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові без відключень оновлюють водопроводи в двох районах.