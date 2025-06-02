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02.06.2025  16:05   Віталій Хіневич

Місцевого жителя викрито у веденні бізнесу за законами РФ під час окупації Куп’янщини

Директор підприємства, розташованого в Куп’янську, яке спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним, під час окупації міста добровільно вирішив співпрацювати з російськими загарбниками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У серпні 2022 року підозрюваний звернувся до окупаційної «налоговой службы» щодо реєстрації підприємства за законодавством рф. 
 
Отримавши необхідні дозволи і документи, чоловік облаштував декілька торгівельних точок на території Куп’янського району, через які збував пальне. Податки він сплачував до казни держави-агресорки.
 
Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянина судитимуть за шпигунство і підготовку терактів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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