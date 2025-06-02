Місцевого жителя викрито у веденні бізнесу за законами РФ під час окупації Куп’янщини

Директор підприємства, розташованого в Куп’янську, яке спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним, під час окупації міста добровільно вирішив співпрацювати з російськими загарбниками.
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День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Щорічно 2 червня у багатьох країнах світу відзначають барвисте свято — День запуску повітряних зміїв та паперових літаків.
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