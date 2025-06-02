02.06.2025 16:05 Віталій Хіневич

Місцевого жителя викрито у веденні бізнесу за законами РФ під час окупації Куп’янщини

Директор підприємства, розташованого в Куп’янську, яке спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним, під час окупації міста добровільно вирішив співпрацювати з російськими загарбниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У серпні 2022 року підозрюваний звернувся до окупаційної «налоговой службы» щодо реєстрації підприємства за законодавством рф.

Отримавши необхідні дозволи і документи, чоловік облаштував декілька торгівельних точок на території Куп’янського району, через які збував пальне. Податки він сплачував до казни держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram