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02.06.2025  16:12   

У Холодногірському районі Харкова усувають наслідки ранкового прильоту (фото)

2 червня близько 4:30 російські війська атакували Холодногірський район Харкова трьома безпілотниками.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

За даними слідства, внаслідок удару пошкоджено будівлі одного з підприємств, щонайменше сім приватних житлових будинків та автомобілі.
 
Постраждали шестеро людей, серед яких семирічний хлопчик.

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар, бпла
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