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02.06.2025  12:31   Рита Парфенова

У Куп’янську внаслідок обстрілу з «Градів» постраждала 68-річна жінка

Увечері 1 червня російські війська обстріляли Куп’янськ, пошкоджено житлову багатоповерхівку. Поранення отримала місцева мешканка. Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин.

Росія обстріляла Куп’янськ: поранено 68-річну жінку

Харківська обласна прокуратура повідомила про черговий злочин російської армії проти мирного населення, передає РЕДПОСТ.

1 червня близько 20:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ. За попередніми даними, удар завдали з реактивної системи залпового вогню «Град». Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Під час обстрілу поранення та травми отримала 68-річна жінка.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

На місці працюють прокурори спільно зі слідчими поліції, які документують черговий воєнний злочин російських військових.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждало 12 цивільних осіб, серед них двоє дітей. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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