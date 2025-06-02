02.06.2025 12:31 Рита Парфенова

У Куп’янську внаслідок обстрілу з «Градів» постраждала 68-річна жінка

Увечері 1 червня російські війська обстріляли Куп’янськ, пошкоджено житлову багатоповерхівку. Поранення отримала місцева мешканка. Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин.

Харківська обласна прокуратура повідомила про черговий злочин російської армії проти мирного населення, передає РЕДПОСТ.

1 червня близько 20:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ. За попередніми даними, удар завдали з реактивної системи залпового вогню «Град». Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Під час обстрілу поранення та травми отримала 68-річна жінка.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

На місці працюють прокурори спільно зі слідчими поліції, які документують черговий воєнний злочин російських військових.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждало 12 цивільних осіб, серед них двоє дітей.