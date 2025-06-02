02.06.2025 12:54 Рита Парфенова

На Харківщині ліквідували пожежу в господарчій будівлі: обійшлося без постраждалих (фото)

У селі Левківка Чугуївського району ввечері 1 червня сталася пожежа. Вогонь охопив 100 квадратних метрів господарчої споруди. Пожежу ліквідували силами ДСНС з Харківщини та Луганщини.

1 червня о 21:39 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в селі Левківка Чугуївського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

На місце події прибули рятувальники з Харківського гарнізону, а також пожежники Луганського гарнізону. Вони встановили, що загорілась господарча будівля, площа займання сягала 100 квадратних метрів.

До гасіння було залучено п’ятеро рятувальників ДСНС Луганської області та одна одиниця спецтехніки. Пожежу повністю ліквідували о 02:02. Постраждалих немає.

Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 14 пожеж, дві з яких були спричинені російськими обстрілами.