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02.06.2025  12:54   Рита Парфенова

На Харківщині ліквідували пожежу в господарчій будівлі: обійшлося без постраждалих (фото)

У селі Левківка Чугуївського району ввечері 1 червня сталася пожежа. Вогонь охопив 100 квадратних метрів господарчої споруди. Пожежу ліквідували силами ДСНС з Харківщини та Луганщини.

Новини Харкова: у Левківці сталася масштабна пожежа

1 червня о 21:39 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в селі Левківка Чугуївського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

На місце події прибули рятувальники з Харківського гарнізону, а також пожежники Луганського гарнізону. Вони встановили, що загорілась господарча будівля, площа займання сягала 100 квадратних метрів.

Новини Харкова: у Левківці сталася масштабна пожежа

До гасіння було залучено п’ятеро рятувальників ДСНС Луганської області та одна одиниця спецтехніки. Пожежу повністю ліквідували о 02:02. Постраждалих немає.

Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

Новини Харкова: у Левківці сталася масштабна пожежа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 14 пожеж, дві з яких були спричинені російськими обстрілами.

Новини Харкова: у Левківці сталася масштабна пожежа

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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