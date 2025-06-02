02.06.2025 13:27 Рита Парфенова

Контакт-центр «єВідновлення» у Харкові переїхав: нова адреса та додаткові послуги

Центр надання допомоги за програмою «єВідновлення» змінив локацію – тепер він працює у просторі адаптації «СВІЙ».



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

У Харкові контакт-центр з питань державної програми «єВідновлення» відтепер працює за новою адресою – вул. Спецпідрозділу «Кракен», 4-б. Центр розмістився у просторі адаптації «СВІЙ».

Громадяни, чиє житло постраждало або було зруйноване внаслідок російських обстрілів, можуть звернутись сюди по фахову допомогу з оформлення компенсації.

Окрім консультацій щодо програми «єВідновлення», у просторі також надають юридичну, психологічну та соціальну підтримку. Доступні послуги фахівців Обласного центру зайнятості.

Детальніше про діяльність центру та графік роботи – на офіційній сторінці простору «СВІЙ» у соцмережах: instagram.com/svii_kh

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що після ранкового обстрілу Харкова комунальники працюють у Холодногірському та Київському районах: обстежують будинки, допомагають оформити «єВідновлення» та закривають вибиті вікна.