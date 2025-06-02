02.06.2025 10:46 Рита Парфенова

Комунальні служби усувають наслідки обстрілів у двох районах Харкова (фото)

Після ранкової атаки на Холодногірський і Київський райони міста комунальники проводять обстеження пошкоджених будинків та усувають руйнування.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському та Київському районах Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На місцях працюють комунальні служби.

Працівники КП «Житлокомсервіс» проводять попереднє обстеження пошкоджених обстрілами житлових будинків. Також вони надають мешканцям допомогу в оформленні документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення».

У той же час фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна, щоб мінімізувати подальші пошкодження житла.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто.