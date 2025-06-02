    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальні служби усувають наслідки обстрілів у двох районах Харкова (фото)
02.06.2025  10:46   Рита Парфенова

Комунальні служби усувають наслідки обстрілів у двох районах Харкова (фото)

Після ранкової атаки на Холодногірський і Київський райони міста комунальники проводять обстеження пошкоджених будинків та усувають руйнування.

У Харкові ліквідовують наслідки ранкового обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському та Київському районах Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На місцях працюють комунальні служби.

Працівники КП «Житлокомсервіс» проводять попереднє обстеження пошкоджених обстрілами житлових будинків. Також вони надають мешканцям допомогу в оформленні документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення».

У Харкові ліквідовують наслідки ранкового обстрілу У Харкові ліквідовують наслідки ранкового обстрілу

У той же час фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна, щоб мінімізувати подальші пошкодження житла.

У Харкові ліквідовують наслідки ранкового обстрілу У Харкові ліквідовують наслідки ранкового обстрілу

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.05 ЖКГ У Слобідському районі Харкова закривають вибиті вікна після атаки дронів (фото) 29.05 ЖКГ У Харкові перевірили санітарний стан Київского району 28.05 ЖКГ У Харкові підбили підсумки акції «Зелена весна» (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 