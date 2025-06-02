Комунальні служби усувають наслідки обстрілів у двох районах Харкова (фото)

Після ранкової атаки на Холодногірський і Київський райони міста комунальники проводять обстеження пошкоджених будинків та усувають руйнування.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському та Київському районах Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На місцях працюють комунальні служби.
Працівники КП «Житлокомсервіс» проводять попереднє обстеження пошкоджених обстрілами житлових будинків. Також вони надають мешканцям допомогу в оформленні документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення».
У той же час фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна, щоб мінімізувати подальші пошкодження житла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто.
Комментариев: 0
День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Щорічно 2 червня у багатьох країнах світу відзначають барвисте свято — День запуску повітряних зміїв та паперових літаків.
влажность:
давление:
ветер: