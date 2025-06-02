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02.06.2025  10:19   Рита Парфенова

Прокуратура показала фото наслідків ударів по Харкову: пошкоджені будинки, постраждала дитина

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто. Прокуратура оприлюднила фото руйнувань та розпочала розслідування за фактами воєнних злочинів.

Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
У понеділок, 2 червня, близько 4:30 російські війська атакували Холодногірський район Харкова трьома безпілотниками. За даними слідства, внаслідок удару пошкоджено будівлі одного з підприємств, щонайменше сім приватних житлових будинків та автомобілі.
 
Постраждали шестеро людей, серед яких семирічний хлопчик. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.
 
Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
 
Приблизно за пів години після цього окупанти здійснили ще одну атаку — дві балістичні ракети влучили у дорожнє покриття та землю в Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі у довколишніх багатоповерхівках вибило вікна. За попередніми даними, в цьому епізоді обійшлося без постраждалих.
 
Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
 
Під процесуальним керівництвом Новобаварської та Київської окружних прокуратур Харкова відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
 
Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплекс процесуальних дій для фіксації злочинів російських військових та збору доказової бази.
 
Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.
 
Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
 
Ракетна і дронова атака по Харкову: прокуратура показала наслідки ударів 2 червня
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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