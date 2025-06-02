02.06.2025 10:19 Рита Парфенова

Прокуратура показала фото наслідків ударів по Харкову: пошкоджені будинки, постраждала дитина

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова 2 червня пошкоджено підприємство, приватні будинки та авто. Прокуратура оприлюднила фото руйнувань та розпочала розслідування за фактами воєнних злочинів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

У понеділок, 2 червня, близько 4:30 російські війська атакували Холодногірський район Харкова трьома безпілотниками. За даними слідства, внаслідок удару пошкоджено будівлі одного з підприємств, щонайменше сім приватних житлових будинків та автомобілі.

Постраждали шестеро людей, серед яких семирічний хлопчик. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.

Приблизно за пів години після цього окупанти здійснили ще одну атаку — дві балістичні ракети влучили у дорожнє покриття та землю в Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі у довколишніх багатоповерхівках вибило вікна. За попередніми даними, в цьому епізоді обійшлося без постраждалих.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської та Київської окружних прокуратур Харкова відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплекс процесуальних дій для фіксації злочинів російських військових та збору доказової бази.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.