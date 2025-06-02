На Харківщині 2 червня проводять підривні роботи у двох районах

Сьогодні піротехніки ДСНС здійснюють роботи з розмінування у Чугуївському та Зміївському районах Харківської області. У зазначений час жителів просять зберігати спокій через можливі звуки вибухів.
У понеділок, 2 червня, на території Харківської області тривають роботи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Піротехнічні підрозділи працюватимуть одразу у двох районах:
Чугуївський район – поблизу села Коробочкине з 10:00 до 12:00 заплановано проведення підривних робіт.
Зміївський район – на полігоні біля населеного пункту Таранівка фахівці ДСНС проводитимуть роботи з 10:00 до 14:00.
Мешканців закликають не хвилюватися, якщо протягом цього часу буде чутно звуки вибухів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу піротехніки ДСНС вилучили й знешкодили дев’ять вибухонебезпечних предметів.
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