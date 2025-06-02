02.06.2025 08:07

Харків і Чугуїв атаковані безпілотниками та ракетами: 6 постраждалих, серед них дитина (фото)

Вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.



Фото: ДСНС

Близько 4:00 ранку 2 червня на Харківщині пролунала комбінована повітряна атака. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Російські війська застосували як ударні безпілотники, так і балістичні ракети, завдавши ударів по Харкову та Чугуєву.

У Харкові в Холодногірському районі дрони влучили по території приватного підприємства — зруйновано виробничо-складську будівлю, пошкоджено житлові будинки неподалік. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. На місці працювали психологи ДСНС.

У Київському районі ракети влучили в землю, пошкодивши фасади багатоповерхівок, гуртожиток і об'єкти транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Чугуєві безпілотники спричинили руйнування та пожежу в нежитловій складській будівлі. Також попередньо без жертв.

До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, включаючи піротехнічні розрахунки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.