01.06.2025 08:11 Рита Парфенова

Атака дронами на Харківщині: пошкоджено освітні заклади, житло й адмінбудівлі

У ніч проти 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.



На фото: м. Балаклія

Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Проти ночі 1 червня російські війська здійснили масовану атаку на Харківську область, застосувавши 13 ударних БпЛА типу «Герань-2». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих ударів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури в Ізюмському, Лозівському та Куп’янському районах.

У Балаклії безпілотник впав поряд із приватним будинком. Пошкоджені житловий будинок, багатоквартирна одноповерхівка та автомобіль.

У Лозовій дрон влучив у територію навчального закладу, загорілася покрівля майстерні. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, також пошкоджено вікна гуртожитку, кафе й житлового будинку.

У селі Великий Бурлук внаслідок удару зайнявся другий поверх адмінбудівлі. Постраждали вікна в будівлі селищної ради й автомобіль.

В Ізюмі зафіксовано пожежу на складі після влучання БпЛА.

У селі Бунакове дрон пошкодив лінію електропередач.

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