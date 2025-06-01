    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Атака дронами на Харківщині: пошкоджено освітні заклади, житло й адмінбудівлі
01.06.2025  08:11   Рита Парфенова

Атака дронами на Харківщині: пошкоджено освітні заклади, житло й адмінбудівлі

У ніч проти 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.


На фото: м. Балаклія
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Проти ночі 1 червня російські війська здійснили масовану атаку на Харківську область, застосувавши 13 ударних БпЛА типу «Герань-2». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих ударів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури в Ізюмському, Лозівському та Куп’янському районах.

У Балаклії безпілотник впав поряд із приватним будинком. Пошкоджені житловий будинок, багатоквартирна одноповерхівка та автомобіль.

У Лозовій дрон влучив у територію навчального закладу, загорілася покрівля майстерні. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, також пошкоджено вікна гуртожитку, кафе й житлового будинку.

У селі Великий Бурлук внаслідок удару зайнявся другий поверх адмінбудівлі. Постраждали вікна в будівлі селищної ради й автомобіль.

В Ізюмі зафіксовано пожежу на складі після влучання БпЛА.

У селі Бунакове дрон пошкодив лінію електропередач.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв Куп'янськ та село Вовчанські Хутори.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Надзвичайні події Протягом доби на Харківщині постраждали 15 людей, обстріли зафіксовано у 9 населених пунктах 01.06 Надзвичайні події На Харківщині після атаки дронів горіли школа, склад і адмінбудівля, постраждала жінка (фото) 30.05 Надзвичайні події Окупанти вдарили по передмістю Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 