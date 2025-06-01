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01.06.2025  08:38   Рита Парфенова

Окупанти за добу штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 16 разів

На Харківщині росіяни атакували оборонні позиції українських військових поблизу Липців, Вовчанська та Куп’янська.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом доби російські війська шість разів намагалися прорвати українську оборону. Атаки фіксувалися поблизу Липців, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і села Западне.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили десять спроб штурму в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Усі атаки були відбиті Силами оборони.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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