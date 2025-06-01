01.06.2025 08:38 Рита Парфенова

Окупанти за добу штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 16 разів

На Харківщині росіяни атакували оборонні позиції українських військових поблизу Липців, Вовчанська та Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом доби російські війська шість разів намагалися прорвати українську оборону. Атаки фіксувалися поблизу Липців, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і села Западне.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили десять спроб штурму в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Усі атаки були відбиті Силами оборони.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.