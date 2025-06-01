01.06.2025 08:48 Рита Парфенова

На Харківщині після атаки дронів горіли школа, склад і адмінбудівля, постраждала жінка (фото)

У ніч на 1 червня російські війська атакували Харківську область 13 дронами типу «Герань-2». Внаслідок ударів сталися руйнування, пожежі та постраждала жінка.

У ніч на 1 червня росіяни атакували Харківщину дронами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Лозовій дрон поцілив у покрівлю майстерні навчального закладу, виникла пожежа. Унаслідок удару постраждала 45-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено також житлові будинки, гуртожиток, кафе.

У Великому Бурлуку Куп’янського району безпілотник влучив у двоповерхову адміністративну будівлю. Від удару сталася пожежа та часткові руйнації. Загорівся другий поверх, пошкоджені вікна та автівка.

У місті Ізюм ворожий дрон влучив у складське приміщення – спалахнула пожежа.

У Балаклії Ізюмського району вибух стався біля приватного будинку. Пошкоджені приватні будинки, легковий автомобіль, а також нежитлова будівля, де виникла невелика пожежа.

Для ліквідації наслідків атак були задіяні рятувальники ДСНС, піротехнічні групи та медичні бригади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.