01.06.2025 09:24 Рита Парфенова

У районі Гракового на Харківщині 1 червня знешкоджують вибухонебезпечні предмети

Поблизу населеного пункту Гракове в Чугуївському районі 1 червня тривають планові роботи з розмінування. Протягом дня можливі вибухи.

Поблизу Харкова сьогодні, 1 червня, можливі звуки вибухів у рамках запланованого розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Біля села Гракове Чкалівської громади Чугуївського району тривають заплановані роботи з розмінування.

У період із 10:00 до 15:00 жителі можуть чути звуки вибухів — фахівці знешкоджуватимуть знайдені вибухонебезпечні предмети.

Мешканців району просять зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт. Розмінування на Харківщині триває щодня через значну кількість боєприпасів, що залишилися після обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.