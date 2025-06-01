У районі Гракового на Харківщині 1 червня знешкоджують вибухонебезпечні предмети

Поблизу населеного пункту Гракове в Чугуївському районі 1 червня тривають планові роботи з розмінування. Протягом дня можливі вибухи.
Поблизу Харкова сьогодні, 1 червня, можливі звуки вибухів у рамках запланованого розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Біля села Гракове Чкалівської громади Чугуївського району тривають заплановані роботи з розмінування.
У період із 10:00 до 15:00 жителі можуть чути звуки вибухів — фахівці знешкоджуватимуть знайдені вибухонебезпечні предмети.
Мешканців району просять зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт. Розмінування на Харківщині триває щодня через значну кількість боєприпасів, що залишилися після обстрілів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.
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Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
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