Протягом доби на Харківщині постраждали 15 людей, обстріли зафіксовано у 9 населених пунктах

За добу російські війська атакували щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 15 цивільних, одна жінка загинула.
Минулої доби під ворожими обстрілами опинились дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак поранено 15 мирних жителів, одна жінка загинула. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У селищі Безлюдівка Харківського району постраждали семеро людей — жінки 75, 65, 78, 66 років і чоловіки 50, 57 та 64 років. У Вовчанських Хуторах поранені 65-річні чоловік і жінка. У Новоолександрівці постраждали 47-річна жінка і 57-річний чоловік. У Куп’янську загинула 63-річна жінка, поранений 65-річний чоловік. У Васищевому отримав поранення 32-річний чоловік, у Лозовій — 45-річна жінка.
Окупанти застосували різні типи озброєння: 1 ракету (тип встановлюється), 4 авіабомби КАБ, 13 дронів типу «Герань-2», 6 «Шахедів» та 1 FPV-дрон.
Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.
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