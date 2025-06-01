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01.06.2025  09:51   

Протягом доби на Харківщині постраждали 15 людей, обстріли зафіксовано у 9 населених пунктах

За добу російські війська атакували щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 15 цивільних, одна жінка загинула.


На фото м. Куп’янськ
Фото: ХОВА

Минулої доби під ворожими обстрілами опинились дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак поранено 15 мирних жителів, одна жінка загинула. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селищі Безлюдівка Харківського району постраждали семеро людей — жінки 75, 65, 78, 66 років і чоловіки 50, 57 та 64 років. У Вовчанських Хуторах поранені 65-річні чоловік і жінка. У Новоолександрівці постраждали 47-річна жінка і 57-річний чоловік. У Куп’янську загинула 63-річна жінка, поранений 65-річний чоловік. У Васищевому отримав поранення 32-річний чоловік, у Лозовій — 45-річна жінка.

Окупанти застосували різні типи озброєння: 1 ракету (тип встановлюється), 4 авіабомби КАБ, 13 дронів типу «Герань-2», 6 «Шахедів» та 1 FPV-дрон.

Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі — 17 приватних будинків, адмінбудівлю, СТО, будівлі підприємств, автомобіль, електромережі;
  • у Куп’янському районі — приватний будинок і адміністративну будівлю;
  • у Лозівському районі — будівлю навчальної майстерні, вікна багатоквартирного будинку, електромережі;
  • в Ізюмському районі — приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль і два підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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