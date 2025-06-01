На Харківському напрямку за добу зафіксовано 151 атаку дронами, ворог втратив 69 осіб

Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається складною. Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів, використавши авіацію, ракети, дрони та артилерію.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 1 червня ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” суттєво не змінилася та залишається складною. За добу російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на позиції Сил оборони.
Зокрема, зафіксовано один ракетний удар, три авіаудари із застосуванням чотирьох авіабомб керованого типу (КАБ), а також застосування 151 ударного безпілотника. Окрім того, українські позиції обстріляли 646 разів.
Штурмові дії противника спостерігались шість разів у напрямку населеного пункту Липці, а також поблизу Вовчанська, Западного і Вовчанських Хуторів. Втім, українські захисники утримали оборонні рубежі.
Унаслідок ефективних дій Сил оборони за минулу добу ворог втратив 69 осіб, із них 33 – безповоротно. Також було знищено або пошкоджено 129 одиниць ворожої техніки, серед яких:
Крім того, знищено 96 укриттів для особового складу противника та місце зберігання боєприпасів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська здійснили 6 штурмів на Харківському напрямку та 10 атак поблизу Куп’янська.
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