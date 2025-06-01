01.06.2025 07:30 Рита Парфенова

1 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям





День захисту дітей бере свій початок з 1 червня 1925 року, саме цього дня в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, під час якої обговорювали проблеми дітей.



У 1949 році після Другої світової війни багато неповнолітніх по всьому світу залишилися сиротами, без даху над головою, їжі та з різними захворюваннями. У цей час у Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій було прийнято рішення заснувати Міжнародний день захисту дітей.



Відзначати свято розпочали з 1950 року, тоді урочисті заходи відбулися у 51 країні. А вже 1989 року ООН представила Конвенцію з прав дитини, до якої Україна приєдналася 1991 року.



Окрім цього дня, дітям присвячені «Всесвітній день дитини» (20 листопада) та «День захисту дітей Африки» (16 червня).



* * *



З 2013 року 1 червня з ініціативи ООН відзначаться ще одне «сімейне» свято – Всесвітній день батьків.



Мета свята – нагадати жителям планети про загальнолюдські цінності, захистити та утвердити ці цінності як основу міцної та моральної родини. Адже саме сім'я (насамперед – батьки) несе відповідальність за виховання та захист дітей, за те, щоб повний та гармонійний розвиток їхньої особистості обов'язково відбувався у сімейному оточенні та в атмосфері щастя, любові та розуміння.



Батьки у всіх частинах світу, незалежно від їхньої расової, релігійної, культурної та національної приналежності є основними вихователями та вчителями своїх дітей, готуючи їх до щасливого, повноцінного та продуктивного життя.

* * *

Щороку в першу неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників водного господарства.



Це свято було встановлене у 2003 році згідно з указом президента України Леоніда Кучми. У 2025 році святкування припадає на 1 червня.

День працівників водного господарства України відзначають усі, чия діяльність пов’язана з водними ресурсами. Державний контроль у цій сфері здійснює Державне агентство водних ресурсів України. Основні завдання агентства включають:

екологічне оздоровлення поверхневих вод;

встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів;

забезпечення проектування, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд і меліоративних систем



Водогосподарські організації також забезпечують роботу водопроводів з питною водою та відповідають за утримання 1100 водоймищ, близько 28 тисяч ставків та 7 великих каналів.



Це свято є визнанням важливості та значущості працівників водного господарства, які щоденно працюють для забезпечення країни чистою водою та підтримки водних ресурсів у належному стані.

* * *

День працівників місцевої промисловості святкують співробітники невеликих промислових підприємств України. Вони виготовляють широкий асортимент продукції: від сувенірів до музичних інструментів, від посуду до будівельних матеріалів.

Місцеву промисловість в Україні створили у 1934 році для виготовлення та розповсюдження продукції для місцевого споживання. Проте, з появою Інтернету, ці товари стали доступними з будь-якого регіону.



Окреме свято було встановлено у 2002 році указом президента України (тоді — Леонід Кучма). Це свято не має сталої дати і відзначається у першу неділю літа. Цього року святкування припадає на 1 червня.



* * *



«Пийте, діти, молоко, будете здорові!» — ця фраза повною мірою стосується 1 червня — дати, коли весь світ відзначає Всесвітній день молока.



Вперше це свято відзначили у 2001 році на пропозицію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. З того часу традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу.



Мета свята – популяризація молока та молочних продуктів, а також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком та молочним виробництвом.

* * *

У першу неділю червня відзначається «плаваюче» свято – Міжнародний день очищення водойм. По суті, Міжнародний день очищення водойм – суботник, який щорічно проводиться під егідою Професійної асоціації підводних інструкторів у багатьох країнах світу з 1995 року. На території України акція триває з 2003 року. За кордоном захід проводиться на початку осені, а в Україні через суворіші кліматичні умови – в першу суботу червня. Цього дня клуби підводного плавання організують виїзд на місцеві водоймища, де й проводиться чищення прибережної смуги та дна силами аквалангістів, а також груп «берегової підтримки». Участь у Дні очищення водойм є добровільною. Під час проведення заходу зазвичай проводяться змагання між командами з різних категорій.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Агапіта Києво-Печерського.



Наші предки цього дня не йшли на город, тому що вважали, що дата не є для цього сприятливою. Вечір 1 червня обов'язково проводили наодинці з коханою людиною. Вірили, що тоді сім'я буде щасливою.



Що не можна робити:

згадувати про те, що ви бачили уві сні;

ставити паркан — в будинку станеться пожежа;

ледарювати.

За Юліанським календарем, 1 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Патрикія, єпископа Прусського.



Люди продовжують засаджувати город та засівати поля.



Що не можна робити

створбвати негативні думки;

розпочинати генеральне прибирання.

Також цього дня

1495 – перша письмова згадка про шотландське віскі у казначейських звітах Шотландії. Винокуром був чернець Джон Кор. Відзначається як Міжнародний день віскі.



1863 - перший керований політ на дирижаблі "Аерон-1" без двигуна. Дирижабль міг відриватися від землі, літати проти вітру і плавну посадку. Це відбувалося за рахунок переміщення кабіни та нахилу дирижабля вгору чи вниз. Політ відбувався за рахунок скидання баласту.



1869 – американський винахідник Томас Алва Едісон одержав перший патент на електричний реєстратор голосування.



1881 – у Харкові почав функціонувати водопровід.



1925 – створено американську автомобільну компанію «Крайслер».



1926 – народилася Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон), американська актриса.



1935 – в Англії введено іспит на отримання прав водія та автомобільні номери.



1937 – народився Морган Фрімен, американський актор. Примітним є те, що всі фільми, в яких він грав, були номіновані на «Оскар».



1938 – вийшов перший номер журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився найзнаменитіший герой коміксів Супермен. Журнал коштував ¢10, до 1995 екземпляри, що збереглися, продавалися за ціною понад $75 000. Автором пригод Супермена був Джеррі Сігел, а художником – Джо Шустер.



1967 – вийшов альбом "Бітлз" "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» – найкращий альбом усіх часів та народів за версією журналу Rolling Stone.



1974 – народилася Аланіс Моріссетт, канадська співачка.



1980 – розпочав роботу телеканал Теда Тернера CNN (Cable News Network), перший цілодобовий інформаційний канал.

1988 – президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися в Москві ратифікаційними документами по договору про скорочення ядерних ракет середнього радіуса дії, підписаного у грудні 1987 року.

1990 – на екрани США вийшов фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.

1990 – у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих її арсеналів.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Віра, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон.

за Юліанським календарем: Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Олександр, Онуфрій, Павло, Сергій.